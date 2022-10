Rosjanka uciekła z aresztu domowego: załóżcie tę "bransoletkę" Putinowi

"Szczęście całego świata nie jest warte najmniejszej łzy na policzku dziecka. Chcę, by ten przejmujący cytat z Dostojewskiego wybrzmiał dziś w murach sądu. Może w kimś obudzi on sumienie – czy to w sędzim, czy w prokuratorze – i przestaną nazywać dzieci zabite w Ukrainie 'fejkami', a mnie prześladować za to, że powiedziałam prawdę (…) Informacja o liczbie ofiar jest jawna. Znajduje się na niezakazanej w Rosji stronie internetowej ONZ, której pełnoprawnym członkiem Rosja jest do tej pory" - czytamy również w oświadczeniu dziennikarki.