Nie posłuchał rady Łukaszenki. Putin zawraca ludzi z granicy

- Do momentu ogłoszenia mobilizacji większość obywateli popierała, z różnych zresztą pobudek, wojnę. Z tym, że popieranie wojny nie oznaczało aktywnego w niej uczestnictwa. Putin naruszył jednak konsensus społeczny, że państwo nie miesza się do życia prywatnego obywateli. Tym samym uderzył również w część swojego, nawet najtwardszego elektoratu. Ludzie więc mogą zareagować negatywnie, jeśli zapadnie decyzja o zamknięciu granic. Zwłaszcza że do tej pory putinizm gwarantował, co do zasady, swobodę przekraczania granicy - mówi ekspert ds. Rosji, dr Michał Sadłowski z Uniwersytetu Warszawskiego.