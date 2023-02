Rosjanin stracił nerkę na froncie. Podsłuchali, co z nim zrobili

Po krótkim pobycie w szpitalu pacjent miał zostać przewieziony na rehabilitację do Doniecka, kolejnej twierdzy wroga w zdobytej części Donbasu. Po dwóch miesiącach od operacji został uznany za w pełni zdolnego do walki. To dowód na determinację wojskowych sztabów, które nie liczą się ze zdrowiem i życiem poborowych i traktują ich jak mięso armatnie.