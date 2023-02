Cmentarz wagnerowców w Rosji. Skazani skrócili swoje wyroki

To złodzieje recydywiści, mordercy i handlarze narkotyków, którzy zamiast pobytu za kratami wybrali wojnę. Wielu z nich miało szczęście - po sześciomiesięcznym kontrakcie, który zakończył się 5 stycznia 2023 roku otrzymali ułaskawienie. Inni też już nigdy nie wrócą do więzienia - leżą na cmentarzu we wsi Bakinskaja.