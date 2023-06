Rosjanin chciał się pochwalić. Nagle Pancyr-S1 został zaatakowany

Niespodziewany atak ukraińskich dronów pod Chersoniem. Żołnierz Putina otrzymał rozkaz, by poczekać na resztę grupy na poboczu wiejskiej drogi. Z nudów wyciągnął telefon, by nagrać moment, w którym siedzi za kółkiem przeciwlotniczego zestawu artyleryjsko-rakietowego Pancyr-S1. Jego nagranie trafiło na rosyjskojęzyczne kanały na Telegramie, jednak próba pochwalenia się w mediach społecznościowych nie wyszła mu najlepiej. Nagle w tył pojazdu uderzył bojowy dron. Na nagraniu można zauważyć, że niespodziewanie dochodzi do eksplozji, która płoszy Rosjanina. Spanikowany mężczyzna zaczyna powoli ruszać, gdy tym razem w bok ciężarówki uderza kolejny dron. Ukraińcy sprytnie zaplanowali całą akcję, by najpierw uszkodzić wyrzutnie rakiet, a następnie zniszczyć zbiornik paliwa. Niewykluczone, że ten egzemplarz Pancyr-S1 długo nie weźmie udziału w walkach na froncie z powodu dużych uszkodzeń.