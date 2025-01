Rosjanie zrzucili "inteligentną bombę". Na własne terytorium

"Cała elektronika znajduje się pod osłoną dziobową, co pozwala na używanie tej bomby-pocisku na dużych odległościach. Mechanizmy w ulepszonych FAB-ach znajdują się na górze, co zwiększa opór powietrza i zmniejsza zasięg" - tak "inteligentną bombę" opisywał Kreml w propagandowych materiałach.

"Astra" przypomina, że do 2024 roku odnotowano co najmniej 165 przypadków bomb lotniczych FAB, które spadły na Rosję i okupowane przez nią terytoria Ukrainy, tym samym nie docierając do celu.