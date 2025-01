Putin totalnie zaskoczony. "Niemożliwe. Średnia pensja?"

Podczas spotkania Rady Powierniczej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Władimir Putin zapytał o średnią pensję w Moskwie. Odpowiedziano mu, że wynosi ona między 140 tys. a 160 tys. rubli, co odpowiada 5,7 tys. do 6,5 tys. zł. - Nie ma mowy. Więcej - skomentował zaskoczony prezydent Rosji.

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Rosji prognozuje, że do 2027 r. średnia pensja wyniesie ok. 100 tys. rubli. Obecnie bezrobocie w kraju jest rekordowo niskie i wynosi 2,3 proc. W listopadzie 2024 r. średnie zarobki lekarzy wynosiły 88,4 tys. rubli, specjalistów IT 114,2 tys. rubli, a księgowych 62,3 tys. rubli.