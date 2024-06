Rosjanie zmuszają obcokrajowców do udziału w wojnie. Nowy raport

Według najnowszego raportu Departamentu Stanu USA na temat handlu ludźmi znanego jako Trafficking in Persons (TIP), Rosja stosuje różne metody, w tym podstęp, presję, a nawet siłę, aby zmusić obcokrajowców do wstąpienia do swoich sił zbrojnych i walki na froncie ukraińskim. Polska została uznana za jednego z liderów w walce z handlem ludźmi, podczas gdy Białoruś została zdegradowana z powodu wykorzystywania migrantów.