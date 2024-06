Sikorski o zamrożonych pieniądzach Rosji. "Robimy to po raz pierwszy"

- Teraz sprzedaje ropę do Indii za rupie, których nie może wymienić. Nie wiem, ile można sobie kupić towarów z Indii za tę ropę, ale na pewno nie tyle, ile można za euro. Chińczycy z wrodzonym pragmatyzmem kupują część rosyjskiego gazu, którego my nie kupujemy, ale po gigantycznych dyskontach, powyżej 30 proc. Putin ma więc mniej pieniędzy na oliwienie swojej machiny wojennej. Gdyby sankcje były nieskuteczne, to by się tak bardzo nie domagał ich zniesienia - powiedział Sikorski.