Rosjanie zmieniają taktykę? Trwa przerzut wojsk

Już wcześniej podawano, że Białoruś ma się włączyć do wojny w Ukrainie po stronie rosyjskiej, co Władimirowi Putinowi miał obiecać sam Alaksandr Łukaszenka. Białoruscy żołnierze niechętnie zapatrują się jednak na walkę z sąsiadem i odmawiają włączenia się do inwazji.