Rosjanie odcinają ukraińskie miasta od wody. Dążą do katastrofy humanitarnej

- To nie jest walka z wojskowymi. To niszczenie krytycznej infrastruktury miast. Udowodniono to na przykładzie Czernihowa - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Jurij Zherlitsyn, szef ukraińskiej Ukrvodokanal Ekologia oraz członek Stowarzyszenia Wodociągów Ukraińskich, który przebywa obecnie w Polsce.