Rosjanie zmieniają sposób prowadzenia wojny z Ukrainą. Co stanie się teraz?

Gen. Koziej odnosząc się do tych doniesień, zwraca uwagę, że jeszcze nie ma pewności, co do ich wiarygodności. - Te informacje pojawiają się w przestrzeni medialnej i w mediach społecznościowych, ale musimy bardzo ostrożnie do nich podchodzić - zauważa. - One mogą być prawdziwe, ale mogą być też zmanipulowane czy fałszywe. Co więcej, mogą stanowić element wojny informacyjnej, która w dzisiejszych warunkach jest bardzo ważnym elementem wojny zbrojnej - dodaje.