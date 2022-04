Ukraińskie uderzenie na terenie Rosji? "Będzie więcej takich ataków"

- Płomienie są widoczne w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Poza mieszkańcami Biełgorodu, ich widok dotrze do innych, okolicznych miejscowości. Putin może nie ściągać do Rosji zwłok żołnierzy, którzy zginęli w wojnie. Może próbować wywozić je do Białorusi, żeby matki tego nie widziały. Płonących zbiorników nie da się tak łatwo wymazać. Atak oznacza też militarne problemy Rosji. Putin musi się liczyć, że będzie więcej takich ataków, jak ten w Biełgoradzie. W efekcie będzie musiał wysłać więcej wojsk i środków do ochrony podobnych miejsc - uważa były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.