Rosjanie ze strachu przed Ukraińcami odwołali obchody wielkiego święta

Oprócz terytorium Biełgorodu kąpiele chrzcielne nie odbędą się w popularnym wśród mieszkańców świętym źródle "Krinitsa" we wsi Szopino w powiecie jakowlewskim - donosi Interfax Russia. Siergiej Potapow poinstruował mieszkańców regionu o konieczności ukrycia się w przypadku wydania przez władze sygnału "zagrożenie rakietowe". W takiej sytuacji należy pozostać w schronie aż do czasu odwołania ostrzeżenia. Nie należy wychodzić na zewnątrz, nawet jeśli miałoby to skutkować absencją w pracy - dodał urzędnik.