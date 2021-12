Rosjanie zabili bojowników Państwa Islamskiego

Ataki na infrastrukturę to duża rzadkość. Izraelskie lotnictwo bombarduje zazwyczaj pozycje należące do wspieranych przez Iran milicji bądź celów powiązanych z libańskim Hezbollahem. Władze Izraela twierdzą, że nie pozwolą, by Syria stała się przyczółkiem i bazą wypadową dla Iranu, który jest wrogiem numer jeden Izraela.