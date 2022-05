Rosjanie robią to celowo. Nie mają litości nawet dla dzieci

Wojna w Ukrainie. Nie są w stanie wykryć wszystkich pułapek

Tym razem nie doszło do nieszczęścia. Jak podkreślił Wiktor Kowalczuk z Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia we Lwowie, który zrelacjonował to wydarzenie, ukraińscy saperzy w porę wykryli niebezpieczeństwo i zneutralizowali ładunek.