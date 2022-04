WP z Ukrainy: Pod Kijowem może być więcej min niż w Donbasie. Rosjanie zostawiają je nawet w pralkach

Rosyjska "niespodzianka"

Pod koniec marca wojska okupanta zaczęły się wycofywać ze wsi. – Pozostawili po sobie wiele niespodzianek i to nie tylko na drogach. Małe miny mogą być dosłownie wszędzie: w zabawkach, paczkach po papierosach, pralkach. Niebezpieczne są też zalegające pod gruzami pociski. Tłumaczymy ludziom, że jest jeszcze za wcześnie na powrót do domu. Najpierw musimy oczyścić teren. A jeżeli już ktoś decyduje się na powrót, to pod żadnym pozorem nie może zjeżdżać na pobocze. Tylko w ciągu ostatnich godzin znaleźliśmy 49 min przeciwpancernych – mówi, pokazując na rozbrojone "niespodzianki".