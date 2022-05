Rosjanie remontują linię kolejową w Mariupolu. Cel jest jasny

Rosjanie rozpoczęli remont linii kolejowej w Mariupolu i stacji w pobliskiej miejscowości Sartana - poinformwał doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko. Jego zdaniem robią to, by wywieźć z miasta zboże i wyroby walcowane. "Rosja to kraj-szabrownik" - oświadczył doradca mera Mariupola.