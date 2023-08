Rosjanie planują prowokację. Generał ocenia szanse

Ukraińcy alarmują przed rosyjską prowokacją w kurskiej elektrowni atomowej. - Już kilka razy mieliśmy do czynienia z informacjami o prowokacjach w elektrowniach jądrowych. Rosjanie je kontrolują. Mają możliwość dokonania klęski na ogromną skalę - mówił w programie "Newsroom WP" gen. Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych i ekspert Fundacji Stratpoints. - Mam nadzieję, że się do tego nie posuną, chociaż to, co Rosjanie zrobili z tamami, pokazuje, że są zdolni do wielu rzeczy. Byłby to skrajnie niebezpieczny scenariusz nie tylko dla Ukrainy, ale również dla Rosji. Przekroczyłaby kolejną barierę związaną z atomem. Rosji to nie jest teraz potrzebne. Zależy jej na wyciszeniu tego konfliktu - dodał.

