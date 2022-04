Rosjanie namalowali to na ścianie. Ten symbol wiele o nich mówi

To nie pierwszy przypadek, w którym armia Putina posługuje się symboliką kojarzoną z nazistowskimi Niemcami. Ostatnio do sieci trafiło zdjęcie rosyjskich żołnierzy, którzy mieli na mundurze naszywki z charakterystyczną czaszką na tle skrzyżowanych kości. To tzw. "Totenkopf" - symbol kojarzony zwłaszcza z SS i Waffen-SS, a obecnie wykorzystywany przez ruchy neonazistowskie i rasistowskie.