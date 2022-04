Przerażający symbol na mundurach rosyjskich żołnierzy. Budzi najgorsze skojarzenia

Rosyjskie "Z" jak swastyka

Od początku wojny w Ukrainie symbolem inwazji Rosji jest litera "Z". Pierwotnie odnosiła się do sprzętu wojskowego wysyłanego do walki przez armię Putina. Z czasem jednak stała się symbolem bezwarunkowego poparcia dla rosyjskiej agresji. W rosyjskich mediach społecznościowych wiele osób używa tego znaku by wyrazić swoją aprobatę dla zbrodniczych działań Rosjan w Ukrainie.