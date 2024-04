Ponad dwa tysiące żołnierzy. Rosja chce "wypełniać dziury"

Dokument zawiera również informacje, że "zgodnie z decyzją dowódcy Floty Pacyfiku Federacji Rosyjskiej, Wiktora Liiny, wszelkie rotacje do Syrii zostały całkowicie wstrzymane. Zamiast tego, cały personel jest kierowany do strefy walk na Ukrainie. Dotyczy to 2000 rosyjskich żołnierzy z Kraju Nadmorskiego i Kamczatki".