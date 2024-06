Rosjanie kpią z wyborów. "Wstyd Europy"

Żółta kartka dla Scholza

Lider opozycyjnej CDU Friedrich Merz uznał, że "wynik eurowyborów to klęska", a zarazem ostatnie ostrzeżenie dla koalicji rządzącej i przede wszystkim – dla kanclerza Olafa Scholza. – Nie może być dalej tak, jak w czasie ostatnich dwóch i pół roku – powiedział podczas wieczoru wyborczego. – Teraz naprawdę trzeba przeprowadzić korektę kursu, co leży w interesie naszego kraju. I wzywam rząd do tego, by uczynił to w nadchodzących dniach – dodał lider chadeków.