Pójdą śladem Francji? Jasny sygnał z Niemiec

Media oceniły, że partie koalicyjne poniosły dotkliwą porażkę w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Szczególnie dotkliwe straty odnotowali Zieloni, którzy uzyskali jedynie 11,9 proc. głosów, co stanowi znaczny spadek w porównaniu do rekordowego wyniku 20,5 proc. w poprzednich wyborach europejskich w 2019 roku. SPD kanclerza Niemiec Olafa Scholza zdobyła 13,9 proc. głosów (w 2019 roku - 15,8 proc.), a FDP - 5,2 proc. (w 2019 r. - 5,4 proc.).