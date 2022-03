Rosjanie grożą konwojom z Polski. Oto odpowiedź naszych kierowców. Powstał awaryjny szlak

"Zaopatrzenie w odzież", czyli kamizelki kuloodporne, dotarły ostatnio do obrońców Odessy nie bezpośrednio z Polski, przez Lwów, ale drogą okrężną przez Rumunię. - To całkowicie bezpieczna trasa, przebiegająca przez kraje UE. Zaraz po przeprawie przez Dunaj jesteśmy szybko rozładowywani i wracamy do Polski - mówi WP Andrzej, kierowca, który wozi zaopatrzenie dla Ukrainy.