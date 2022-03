Rosyjska dziennikarka zaprotestowała na wizji. "Nieprawdopodobne bohaterstwo i desperacja"

Blisko 15 tys. protestujących Rosjan. "Niesłychani odważni ludzie"

Wcześniej do protestu dziennikarki odniósł się także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jego zdaniem to, co zrobiła producentka, to "chuligaństwo". Jak dodał, kanał przedstawia informacje "obiektywnie i rzetelnie".