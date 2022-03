Wołodymyr Zełenski podziękował rosyjskiej dziennikarce

Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy pokojowe z Rosją będą kontynuowane we wtorek. Zaapelował do rosyjskich żołnierzy i podziękował Rosjanom, którzy przeciwstawiają się propagandzie i dezinformacji. Wspomniał o dziennikarce rosyjskiej telewizji państwowej Mariji Owsiannikowej, która w trakcie programu na żywo zaprotestowała przeciwko wojnie i wezwała do sprzeciwu.