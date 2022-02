Rosjanie biorą rewanż. Wielka drwina z Zachodu

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa w równie drwiącym tonie napisała "prośbę do masowych dezinformatorów z USA i Wielkiej Brytanii - Bloomberga, New York Timesa, The Sun etc.", w której prosi: "Opublikujcie harmonogram naszych (przyp. red. rosyjskich) 'inwazji' na najbliższy rok. Chciałabym zaplanować moje wakacje".