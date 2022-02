Biały Dom: Nad granicę z Ukrainą trafili kolejni rosyjscy żołnierze

Gorąco przy granicy z Ukrainą. Wiceprezydent USA uda się do Niemiec

W ocenie wywiadu Stanów Zjednoczonych w ostatnich dniach nasiliła się rosyjska narracja o zagrożeniach i przypadkach zbrodni na cywilach, do jakich rzekomo miało dochodzić w Donbasie. USA uważają, że może to stanowić potencjalny pretekst do rozpoczęcia ataku.