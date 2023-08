Rosjanie byli tuż obok. Walka żołnierza w okopach

Ukraiński żołnierz otworzył ogień do Rosjan, którzy znajdowali się tuż obok. Ukraińskie siły zbrojne pokazały nagranie z okopów. 1. Batalion Zmechanizowany 3. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej opublikował w środę nagranie wideo, na którym widać opanowanego ukraińskiego żołnierza, który schronił się w okopie na linii frontu w Doniecku, atakując z karabinu Rosjan podczas walki wręcz. Wideo żołnierzy opublikowała agencja Reutera. Ukraina oświadczyła w środę, że odzyskała kontrolę nad wsią Urożajne we wschodnim regionie Doniecka. - Urożajne zostało wyzwolone. Nasi obrońcy umacniają swoje pozycje - przekazała ukraińska wiceminister obrony Hanna Maliar w oświadczeniu na Telegramie, dodając, że ofensywa jest kontynuowana. W osobnym oświadczeniu Wojska Lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy stwierdziły, że Rosja podjęła "nieudane próby" przywrócenia utraconych pozycji w pobliżu wsi Urożajne i przeprowadziła naloty w regionie w ciągu ostatniego dnia. W ocenie Instytutu studiów nad wojną, think tanku z USA, zdobycie wsi Urożajne jest "prawdopodobnie taktycznie znaczące" ze względu na kształt linii rosyjskiej obrony i jej wielowarstwowość.