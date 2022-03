Rosja bombarduje szpitale w Żytomierzu. ''Musimy to przetrwać i się utrzymać''

W środowy wieczór (9 marca) rosyjskie myśliwce zbombardowały miasto Żytomierz. Bomby spadły m.in. na dwa szpitale, w tym jeden dziecięcy, a także na elektrociepłownię. Informację w mediach społecznościowych przekazał mer Żytomierza, Serhij Suchomłyn. Na razie nic nie wiadomo o ofiarach śmiertelnych środowych nalotów. Żytomierz znajduje się ok. 150 kilometrów na zachód od stolicy Ukrainy, Kijowa. Zamieszkuje to miasto ok. 260 tys. ludzi.