Rosja zakazała "propagandy bezdzietności". Przyjęto specjalną ustawę

- Uchwaliliśmy tę ustawę, aby chronić naszych młodych ludzi przed bezużytecznymi ideologiami - oświadczyła Nina Ostanina, przewodnicząca komisji polityki rodzinnej Dumy Państwowej. Nowe przepisy przewidują grzywny dla osób promujących bezdzietność: do 400 tys. rubli (około 17 tys. zł) dla osób fizycznych, do 800 tys. rubli dla urzędników oraz do 5 mln rubli (ponad 205 tys. zł) dla osób prawnych.