Rosja zaatakuje Ukrainę? USA ostrzegają: Nord Stream 2 nie ruszy do przodu

Wcześniej głos zabrał też przewodniczący komisji spraw zagranicznych Senatu USA Bob Menendez, który oświadczył, że gdyby doszło do ataku, Nord Stream 2 zostanie objęty sankcjami. - To powinien być sygnał dla Putina, że jest realna możliwość, że Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony, jeśli dokona napadu. A jeśli Niemcy tego nie zrobią, my nałożymy sankcje - zapowiedział polityk.