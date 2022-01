Łukaszenka mówi o "pogarszającej się sytuacji" na granicy z Ukrainą

Białoruski lider przekonywał, że o manewry "już dawno" były ogłoszoe i są to "regularne przedsięwzięcia dla armii obu krajów". Łukaszenka powiedział także, że na granicy z Ukrainą ma być rozmieszczony cały kontyngent białoruskiej armii oraz, że "to nie jest związane z żadną okupacją". Celem tych manewrów jest obrona swoich południowych granic. Dyktator utrzymywał również, że "to Ukraina zaczęła tam ściągać wojska".