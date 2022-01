Telewizja CNN dowodzi, że ma dowody na planowane zajęcie Kijowa przez Rosję

Rzecznik Pentagonu: "Rozmieszczenie wojsk rosyjskich, daje wiele opcji działania"

Inną cytowaną przez CNN opcją jest bardziej ograniczona ofensywa z Donbasu, której celem miałoby być połączenie terytorium z Krymem. Mimo to, ani ukraińscy, ani amerykańscy przedstawiciele nie mają pewności co do rosyjskich intencji. Podczas wtorkowego briefingu prasowego rzecznik Pentagonu John Kirby ocenił, że rozmieszczenie wojsk rosyjskich - wzdłuż niemal całej granicy rosyjsko-ukraińskiej, na Krymie i na Białorusi - daje Rosji "wiele opcji działania" w perspektywie ewentualnej agresji.