Rząd Rosji uzależnia zwiększenia dostaw gazu dla Europy od długoterminowych kontraktów

- To rzeczywiście skłania do myślenia, że w obliczu rosnącego popytu firma ogranicza podaż. To nieczęste zachowanie na rynku – powiedziała Vestager cytowana przez portal Politico. O wszczęcie dochodzenia antymonopolowego KE wobec Gazpromu apelował m.in. premier Mateusz Morawiecki już w październiku.