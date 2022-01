Sasin dostał ultimatum. Górnicy zapowiedzieli większe protesty niż za czasów PO

- Wzywamy stronę rządową do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów, które nie tylko doprowadzą do uzyskania gwarancji realizacji zapisów podpisanej w 2021 roku umowy społecznej, ale też do jej nowelizacji. Niepodjęcie rozmów przez rząd do 21 stycznia br. odbierzemy jako jednostronne złamanie umowy społecznej, co poskutkuje rozpoczęciem w woj. śląskim akcji protestacyjno-strajkowych o skali większej niż za czasów rządów koalicji PO-PSL - przestrzegają związkowcy.