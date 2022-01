Podszywali się pod telefon Doroty Brejzy. Wysyłali alarmy bombowe

- Prowadzimy postępowanie, które dotyczy zgłoszeń fałszywych alarmów bombowych do szpitali na terenie Inowrocławia, Nakła i Mogilna. Wszystko wskazuje na ten moment na to, że mamy do czynienia z podszyciem się pod numer telefonu kancelarii adwokackiej pani Doroty Brejzy. Ona w tej sprawie będzie miała status osoby pokrzywdzonej — powiedziała mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej policji w rozmowie z PAP.