Kreml odpowiada NATO: wzmocnienia wschodniej flanki zwiększają napięcie

- Widzimy informacje o zwiększeniu kontyngentu oraz ściąganiu sił i środków na flankę wschodnią, które publikuje Sojusz Północnoatlantycki. Wszystko to prowadzi do tego, że napięcie rośnie – oświadczył Pieskow cytowany przez agencję TASS. Rzecznik ocenił również, że "wszystko to ma miejsce nie z powodu tego, co robi Rosja, lecz z powodu działań NATO i USA".