Foreign Affairs: Trzy scenariusze dla Ukrainy. W każdym wygrywa Putin

Specjalizujący się w tematyce międzynarodowej serwis Foreign Affairs przeanalizował posunięcia Władimira Putina. Rosyjski prezydent ma dążyć do całkowitego demontażu architektury bezpieczeństwa Europy i do cofnięcia podstawowych umów międzynarodowych regulujących prawa państw do samostanowienia. Foreign Affairs pisze, co może się wydarzyć, jeśli zawiedzie dyplomacja.