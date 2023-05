Rosja w 2030 roku. Ponura ocena brytyjskiego eksperta

- W Rosji uważa się to za wyścig globalny, a część tej bitwy toczy się teraz w Ukrainie. To ukoronowanie trwającej dekadę walki o zmianę porządku międzynarodowego. To rywalizacja o światowy handel i zasoby. Rosja próbuje przejąć kontrolę nad surowcami i szlakami transportowymi. Dąży do zajęcia pozycji globalnej, gdzie jej wpływy będą miały charakter światowy - mówi Monaghan.