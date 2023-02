Rosja uderza tym w Finlandię. Kremlowska propaganda szaleje

Najnowszy przykład manipulacji ze strony Rosjan dotyczy zeszłotygodniowego strajku, do którego doszło w kraju - był to dwudniowy protest handlowców, którzy żądali wyższych płac. Kremlowskie media przekształciły jednak informację i podawały, że obywatele rzekomo "w panice rzucali się po chleb", bo "kraj przygotowuje się do wielkiego głodu". - Potem zaczęto bębnić. Nie wszyscy w Rosji do końca w to wierzą - podkreśliła ekspertka. - Ale pozostawiło to w nich małe wrażenie, że w Finlandii nie jest najlepiej. Wtedy (Rosjanie - przyp. red.) zapominają o swoim codziennym nieszczęściu - dodała.