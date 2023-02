Na to Rosjanie nie byli gotowi. Ekspert o porażkach armii Putina

"Pusta rosyjska armia"

Według eksperta z The Center for Naval Analyses cześciowa mobilizacja, którą zarządził Putin, wynikała z tego, że armia Kremla "była pusta". Kofman zwrócił też uwagę na to, że wojska rosyjskie zostały zaskoczone podczas walk w Ukrainie - nie spodziewały się, że na froncie dojdzie do bitw podobnych do tych z czasów II wojny światowej. - Celem Rosji w rozwoju jej sił zbrojnych było przekształcenie ich w formę elastycznej organizacji zdolnej do szybkiego i skutecznego uderzenia na miejscu, jak również do odpowiedzi na krótkotrwały konflikt z NATO - podkreślił.