Rosja traci fortunę na wojnie. Nowy rodzaj dyscypliny wojskowej

W raporcie ISW analitycy zauważają, że władze rosyjskie podejmują teraz inne wysiłki, aby zachęcać do wojska. W sobotę Władimir Putin podpisał ustawę, która pozwala na umorzenie zaległych kredytów do 10 mln rubli dla mężczyzn walczących w Ukrainie oraz ich żon. Chodzi o dłużników, wobec których postępowanie windykacyjne zostanie wszczęte maksymalnie do 1 grudnia - jeśli dłużnik zaciągnie się do wojska i podpisze kontrakt minimum na rok, jego dług zostanie umorzony.