Zwrot ws. rakiety? Ekspert wskazuje, o co chodziło Rosji

Ekspert "Bilda" Julian Röpke uważa, że ​​była to modyfikacja rakiety RS-26 Rubież.

- Wiele kamer monitorujących uchwyciło tak zwane pociski podrzędne, czyli RS-26 powracające do niższych warstw atmosfery. Ten przerażający materiał przedstawia sześć rakiet spadających z nieba przez chmury - wskazał Röpke.

- Osobliwością jest to, że była to wersja testowa rakiet RS-26, która nie zawierała materiałów wybuchowych, czyli głowicy bojowej - dodał. Jego zdaniem miało to "symulować ładunek jądrowy".