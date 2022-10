Rosja ściąga tony sprzętu bojowego. Co planuje Putin?

Rosjanie ściągają sprzęt bojowy

- Żeby jednostki z mobilizacji były gotowe do działania, muszą przejść szkolenie i tak zwane zgranie bojowe. O ile te pododdziały nie będą zgrane bojowo, to nie przedstawią żadnej wartości. Będą takim korkiem do butelki, który i tak będzie można z powodzeniem rozsadzać, ponieważ siły, które mają Ukraińcy, będą dużo większe niż te siły, które Rosjanie wyślą na front - powiedział PAP były dowódca sił lądowych.