Sensacyjne doniesienia z Białorusi. "Rosjanie spróbują urządzić bunt"

W opublikowanej we wtorek rozmowie z ukraińską agencją UNIAN Mychajło Podolak nawiązał do doniesień, że Białoruś przygotowuje się do zakwaterowania 20 tys. rosyjskich poborowych. "Może dojść do pewnych prób z ich strony - może nawet do wewnętrznego buntu. Jeden ze scenariuszy, który rozpatrujemy jako całkiem poważny, jest taki, że po nasyceniu białoruskich jednostek wojskowych Rosjanie spróbują urządzić bunt i przejąć od Łukaszenki kierowanie żołnierzami" - powiedział doradca.