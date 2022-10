K-329 Biełgorod. Rosyjski okręt podwodny o niszczycielskiej sile wyszedł w morze

K-329 Biełgorod. Okręt do zadań specjalnych

Jeszcze w lipcu 2022 roku oficjalnie podawano, że Biełgorod to jednostka eksperymentalna, którą użytkuje rosyjski Główny Instytut Badań Głębokowodnych. Okręt podwodny według doniesień miał służyć do celów naukowych oraz do prowadzenia akcji ratunkowych i prac technicznych pod wodą i w okolicach szelfu kontynentalnego Arktyki. Wiadomo jednak, że jest on zdolny do przenoszenia niszczycielskich pocisków "Posejdon". Według analityków, okręt jest w stanie przenieść nawet 6 tego typu torped. Dodatkowo jest zdolny do transportu innych, bezzałogowych pojazdów podwodnych.