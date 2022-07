Rosja wycofuje z obiegu największy okręt podwodny świata

Największy okręt podwodny na świecie wycofany z obiegu. Wyposażony był w pociski balistyczne

Rosyjskie tajfuny to największe okręty podwodne, jakie kiedykolwiek powstały - statki te zasłynęły głównie w filmie "Polowanie na Czerwony Październik". "Dmitrij Donskoj" był pierwszy z wszystkich sześciu, wybudowanych na potrzeby zimnej wojny. Jednostkę ukończono w 1981. Był to jedyny wykorzystywany okręt tej produkcji i służył głównie do celów testowych.