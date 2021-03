Rosja publikuje sondaż. "Sputnik V najpopularniejszą szczepionką"

Koronawirus w Polsce. Kiedy powrót do szkół? Adam Niedzielski deklaruje

"Sputnik V znajduje się również wśród dwóch najbardziej preferowanych szczepionek - tuż za amerykańskim specyfikiem Pfizer/BioNTech" - czytamy na stronie rosyjskiego producenta. "Co trzeci ankietowany spośród grupy zdecydowanej na szczepienie, wolałby zaszczepić się Sputnikiem V" - dodano w komunikacie prasowym.

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych oraz producent Sputnika V twierdzą, że ich specyfik ma udowodnioną 91,6 proc. skuteczność w walce z COVID-19, powołując się na rodzime badania na grupie rzędu 20 tysięcy osób. Jednak - jak wynika z ulotki preparatu - w przeciwieństwie do innych szczepionek na COVID-19 - Sputnik V może stwarzać zagrożenie dla pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi .

Sputnik V w Unii Europejskiej? Węgry szczepią rosyjskim specyfikiem, Niemcy "nie wykluczają"

- Planujemy inspekcje fabryk i klinik w Rosji. Jesteśmy zdecydowani, żeby stosować te same standardy w przypadku oceny szczepionki Sputnik V, jak przy każdej innej ocenie. (...) Traktujemy to bardzo poważnie - informowała we wtorek dyrektor EMA Emer Cooke.